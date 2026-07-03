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Bazén s plavci ve vodě dostal zásah ruskou raketou

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruský úder zasáhl bazén v ukrajinském Záporoží, kde se nacházeli lidé, uvedla ve čtvrtek 2. července Záporožská oblastní vojenská správa. Regionální správa uvedla, že útok byl zaměřen na rekreační zařízení s civilisty. Další podrobnosti o obětech nebyly bezprostředně poskytnuty.
video: Reuters
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