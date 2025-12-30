Zelenskyj: Ruské lhaní o útoku na Putina si lze snadno ověřit. Peskov: Důkazů netřeba
30. 12. 2025 21:04 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinští činitelé se spojili s Američany ohledně tvrzení Moskvy o údajném dronovém útoku na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina. Uvedl to v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který znovu označil prohlášení Ruska za lživé. Spojenci Ukrajiny podle něj mají technické možnosti, aby si ověřili, že ruské informace nejsou pravdivé.
Zelenskyj: Ruské lhaní o útoku na Putina si lze snadno ověřit. Peskov: Důkazů netřeba
