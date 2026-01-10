Rusko upravilo drony Šáhid pro boj s ukrajinskými vrtulníky
10. 1. 2026 11:32 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Rusko experimentuje s vyzbrojením útočných dronů Šáhid přenosnými protiletadlovými raketami. Nová úprava má dát bezpilotním letounům schopnost reagovat na hrozby ze vzduchu a narušit činnost ukrajinských vrtulníků a letounů, které se podílejí na jejich likvidaci.
