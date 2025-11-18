Další ruský útok na Charkovskou oblast. Sedmnáctiletá dívka zemřela

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruský raketový útok zabil v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny sedmnáctiletou dívku a zranil nejméně devět lidí. Dronové útoky hlásí správa sousední Dněpropetrovské oblasti. Rusko uvedlo, že jeho protivzdušná obrana v noci zlikvidovala 31 ukrajinských bezpilotních letounů.
