Ruský noční útok na Kyjev si vyžádal tři oběti
26. 10. 2025 8:26 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Tři lidé v sobotu v noci zemřeli po ruském vzdušném útoku na Kyjev, uvedla ráno ukrajinská služba pro mimořádné situace. Zraněno je podle úřadů 29 lidí, včetně sedmi dětí. Podle dřívějšího vyjádření starosty Vitalije Klička byly zasaženy dva výškové obytné domy. Ruská protivzdušná obrana zneškodnila dron mířící na Moskvu, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin.
