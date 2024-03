VIDEO: Ruští vojáci na Krymu brutálně napadli civilisty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Incident se údajně odehrál 23. února večer v letovisku Čornomorskoje na západě Krymu. Opilí ozbrojení muži vtrhli do místní kavárny a začali střílet do vzduchu. Útočníci položili návštěvníky obličejem na zem a začali do nich surově kopat a bít je obušky. Zraněno mělo být celkem 12 lidí. Místní média uvedla, že důvodem byl konflikt několika opilých hostů, načež uražení šli pro pomoc a tvrdili, že v restauraci údajně operují „proukrajinské živly“ a křičí „sláva Ukrajině“. Následně se vrátili s ozbrojeným doprovodem a začali zákazníky bít.

video: X/@igorsushko