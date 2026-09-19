Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Putin odvolil elektronicky, neměl aktivovaná Windows

Zahraniční
Ruský prezident Vladimir Putin se stal terčem posměchu na sociálních sítích poté, co státní média zveřejnila záběry jeho účasti ve volbách do Státní dumy. Hlava státu tentokrát odevzdala hlas prostřednictvím online hlasovacího systému. Celý proces však provázely viditelné rozpaky i technické detaily, které pobavily uživatele internetu.
video: x@khodorkovsky_en
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:48

„Břidlice musí zvonit jako zvon.“ Tradiční řemeslo se u Lakomých dědí
Domácí
19. 9. 2026 12:38
00:44

Putin odvolil elektronicky, neměl aktivovaná Windows
Zahraniční
19. 9. 2026 11:28
00:50

Finsko nacvičuje zásahy na lodích kvůli hrozbě podmořských sabotáží
Zahraniční
19. 9. 2026 11:06
01:18

Kadeřník vám může nalepit tupé. Řídnoucí vlasy už se neřeší v Turecku, ale takhle
Zahraniční
19. 9. 2026 4:00
02:32

Před 100 lety rozdrtil Miami ničivý hurikán
Technika
19. 9. 2026 0:06
02:51

Jednoduše a doma. Tři způsoby přípravy cold brew kávy
Lifestyle
19. 9. 2026 0:06
01:23

Největší demonstrace od začátku války. Teheránem pochodovaly ozbrojené ženy i děti
Zahraniční
18. 9. 2026 20:06
00:44

Záběry z Ceuty přiživují podporu krajní pravice v Evropě, uvedl eurokomisař
Zahraniční
18. 9. 2026 18:56
00:53

Na Rakovnicku hořela průmyslová hala, škoda jde do stovek milionů
Krimi
18. 9. 2026 18:00
01:05

Betonáři se na D5 nezastavují ani v noci
Domácí
18. 9. 2026 17:32
00:42

Strojírenská firma Zako Turčín slaví 30 let na trhu
Domácí
18. 9. 2026 16:40
01:36

V Mošnově vrcholí nácvik na DNY NATO, dorazil i tým Red Arrows
Technika
18. 9. 2026 14:54
01:54

Legendární Delfín po 23 letech okusil české koleje
Technika
18. 9. 2026 14:32
00:54

Žena se svými dvěma kumpány okrádala seniory na ulici
Domácí
18. 9. 2026 14:22
00:54

Obušky a petardy. Policie v Ceutě přesunula migranty z pláží do stanového centra
Zahraniční
18. 9. 2026 14:16
00:30

Kim riskuje život svých žen. V Rusku pracují na místech ukrajinských útoků
Zahraniční
18. 9. 2026 13:46
00:58

Auto uvěznilo řidiče při výměně baterie v klíčku, vysvobodil se nakonec sám
Domácí
18. 9. 2026 13:34
00:36

Devadesátiletý řidič jel na dálnici v protisměru
Krimi
18. 9. 2026 13:00
01:06

Z oploceného staveniště ukradli stavební materiál. Policie má záznam z kamery
Krimi
18. 9. 2026 12:26
03:38

Soudce kritizoval dvě lékařky, které o nevhodném chování Cimického věděly, ale nic neudělaly
Krimi
18. 9. 2026 12:10

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×