Putin odvolil elektronicky, neměl aktivovaná Windows
19. 9. 2026 11:28 Zahraniční
Ruský prezident Vladimir Putin se stal terčem posměchu na sociálních sítích poté, co státní média zveřejnila záběry jeho účasti ve volbách do Státní dumy. Hlava státu tentokrát odevzdala hlas prostřednictvím online hlasovacího systému. Celý proces však provázely viditelné rozpaky i technické detaily, které pobavily uživatele internetu.
00:48
„Břidlice musí zvonit jako zvon.“ Tradiční řemeslo se u Lakomých dědí
Domácí19. 9. 2026 12:38
00:44
Putin odvolil elektronicky, neměl aktivovaná Windows
Zahraniční19. 9. 2026 11:28
00:50
Finsko nacvičuje zásahy na lodích kvůli hrozbě podmořských sabotáží
Zahraniční19. 9. 2026 11:06
01:18
Kadeřník vám může nalepit tupé. Řídnoucí vlasy už se neřeší v Turecku, ale takhle
Zahraniční19. 9. 2026 4:00
02:32
Před 100 lety rozdrtil Miami ničivý hurikán
Technika19. 9. 2026 0:06
02:51
Jednoduše a doma. Tři způsoby přípravy cold brew kávy
Lifestyle19. 9. 2026 0:06
01:23
Největší demonstrace od začátku války. Teheránem pochodovaly ozbrojené ženy i děti
Zahraniční18. 9. 2026 20:06
00:44
Záběry z Ceuty přiživují podporu krajní pravice v Evropě, uvedl eurokomisař
Zahraniční18. 9. 2026 18:56
00:53
Na Rakovnicku hořela průmyslová hala, škoda jde do stovek milionů
Krimi18. 9. 2026 18:00
01:05
Betonáři se na D5 nezastavují ani v noci
Domácí18. 9. 2026 17:32
00:42
Strojírenská firma Zako Turčín slaví 30 let na trhu
Domácí18. 9. 2026 16:40
01:36
V Mošnově vrcholí nácvik na DNY NATO, dorazil i tým Red Arrows
Technika18. 9. 2026 14:54
01:54
Legendární Delfín po 23 letech okusil české koleje
Technika18. 9. 2026 14:32
00:54
Žena se svými dvěma kumpány okrádala seniory na ulici
Domácí18. 9. 2026 14:22
00:54
Obušky a petardy. Policie v Ceutě přesunula migranty z pláží do stanového centra
Zahraniční18. 9. 2026 14:16
00:30
Kim riskuje život svých žen. V Rusku pracují na místech ukrajinských útoků
Zahraniční18. 9. 2026 13:46
00:58
Auto uvěznilo řidiče při výměně baterie v klíčku, vysvobodil se nakonec sám
Domácí18. 9. 2026 13:34
00:36
Devadesátiletý řidič jel na dálnici v protisměru
Krimi18. 9. 2026 13:00
01:06
Z oploceného staveniště ukradli stavební materiál. Policie má záznam z kamery
Krimi18. 9. 2026 12:26
Následující videa
00:50
Finsko nacvičuje zásahy na lodích kvůli hrozbě podmořských sabotáží
01:18
Kadeřník vám může nalepit tupé. Řídnoucí vlasy už se neřeší v Turecku, ale takhle
01:23
Největší demonstrace od začátku války. Teheránem pochodovaly ozbrojené ženy i děti
00:44