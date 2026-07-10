Rusko zasáhlo muniční sklad u Kyjeva. Zelenskyj porušil mlčení o ztrátách
10. 7. 2026 9:24 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil zahájení trestního vyšetřování výbuchu muničního skladu, který zasáhlo Rusko při útoku na Kyjevskou oblast na začátku tohoto týdne. Uvedla to agentura Reuters.
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