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Rusko zasáhlo muniční sklad u Kyjeva. Zelenskyj porušil mlčení o ztrátách

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil zahájení trestního vyšetřování výbuchu muničního skladu, který zasáhlo Rusko při útoku na Kyjevskou oblast na začátku tohoto týdne. Uvedla to agentura Reuters.
video: X / @SMO_VZ
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