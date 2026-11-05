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Rusko zasáhlo sklady poblíž Kyjeva

Zahraniční
Ve čtvrtek 5. listopadu zasáhl ruský dron komerční sklad v obytné oblasti na okraji Kyjeva. Na místo okamžitě vyrazili hasiči a záchranné složky, které zasahovaly při odstraňování následků útoku.
video: Reuters
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