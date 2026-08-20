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Rusové zaútočili balistickými střelami na Kyjev. Několik lidí zemřelo

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Nejméně šest obětí je po ruském útoku balistickými střelami na Kyjev a jeho okolí, uvedly tamní úřady. Pět z nich zemřelo přímo v hlavním městě, další v širší Kyjevské oblasti. Zranění utrpělo 23 lidí. Ruské balistické střely poškodily obytné i nebytové budovy.
video: Reuters
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