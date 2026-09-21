Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rusko zaútočilo na Záporoží, zraněno je pět lidí. Hořela i vysoká škola

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Rusko v noci na pondělí provedlo rozsáhlý útok na Záporoží, informovala Ukrajinská státní služba pro mimořádné události (DSNS). Zraněno je pět lidí, požár zachvátil kromě jiného budovu vysoké školy.
video: X / @Tweet4AnnaNAFO
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:43

Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici
Domácí
21. 9. 2026 9:02
00:49

Rusko zaútočilo na Záporoží, zraněno je pět lidí. Hořela i vysoká škola
Zahraniční
21. 9. 2026 8:44
01:02

Není co dodat, hodnotil 29. místo v časovce Mathias Vacek
Sport
21. 9. 2026 8:28
01:00

Levice ovládla Berlín, AfD Meklenbursko. CDU poprvé vypadla ze zemského sněmu
Zahraniční
21. 9. 2026 7:48
00:36

Hrošík odmítá opustit bazén. Z videa je hit
Zahraniční
21. 9. 2026 4:00
00:33

Z děsivé Věže teroru je adresa, kde chcete bydlet
Zahraniční
21. 9. 2026 0:06
02:34

NHL 27 Official Reveal Trailer
Lifestyle
21. 9. 2026 0:06
02:25

Začíná Týden skleněného zabijáka. Pomozte ornitologům odhalit smrtící skla
Společnost
21. 9. 2026 0:06
04:49

Synové vědí, že mají prdlou mámu, směje se Lucie Vondráčková
Společnost
21. 9. 2026 0:06
03:31

SESTŘIH: Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:1
Sport
20. 9. 2026 21:00
01:27

AfD vyhrála další volby, tvrdí prognózy. Merz: Katastrofa
Zahraniční
20. 9. 2026 20:06
03:38

Dny NATO přilákaly do Mošnova 150 tisíc lidí
Technika
20. 9. 2026 19:28
52:25

iDNES Z KRAJE: Na to, abychom zaujali turistu, máme na síti asi dvě vteřiny, říká Soukup z JCCR
Domácí
20. 9. 2026 18:52
04:04

SESTŘIH: Sigma Olomouc - Sparta Praha 0:3
Sport
20. 9. 2026 18:44
00:55

Dominik Stříteský hodnotí sezonu i Rallye Pačejov
Sport
20. 9. 2026 18:24
04:04

CHYBA Sigma Olomouc - Sparta Praha 0:3
Sport
20. 9. 2026 18:22
02:47

SESTŘIH: Jablonec - Zlín 1:1
Sport
20. 9. 2026 17:40
03:09

Pozor na zpochybňování článku 5 NATO, reaguje Pellegrini na Fica
Zahraniční
20. 9. 2026 17:36
00:33

Neberme si příklad. Pavel považuje Ficova slova o článku 5 NATO za závažná
Domácí
20. 9. 2026 17:18
03:00

Čína láká stále více turistů. Kuang-si nabízí scenérie jako z pohádky
Zahraniční
20. 9. 2026 17:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×