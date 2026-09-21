Rusko zaútočilo na Záporoží, zraněno je pět lidí. Hořela i vysoká škola
21. 9. 2026 8:44 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Rusko v noci na pondělí provedlo rozsáhlý útok na Záporoží, informovala Ukrajinská státní služba pro mimořádné události (DSNS). Zraněno je pět lidí, požár zachvátil kromě jiného budovu vysoké školy.
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