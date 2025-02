VIDEO: Rusové znovu obnovují ponorkovou základnu na Krymu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rusové znovu obnovují ponorkovou základnu na Krymu

U vjezdu do přístavu v Balaklavě na anektovaném Krymu se v posledních týdnech objevila dvojice plovoucích bariér, která dokáže oblast uzavřít pro námořní drony. Podle místních partyzánů to svědčí o tom, že Rusové vrací do provozu dlouho zakonzervovanou ponorkovou základnu z dob SSSR.

video: partyzánská skupina Ateš