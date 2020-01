VIDEO: Ruský vlak hodinu brzdil velbloud, který odmítl opustit kolejiště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vlak v jižním Rusku nabral hodinové zpoždění poté, co mu do cesty vstoupil velbloud. Před houkající lokomotivou sice utíkal, opustit kolejiště ale odmítl, napsal deník The Moscow Times.

video: Twitter