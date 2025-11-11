Ukrajinci s Brity se nám pokusili unést MiG-31 vyzbrojený Kinžalem, tvrdí Rusové

Zahraniční
Ruská státní televize RU24 oznámila, že FSB zmařila pokus Ukrajiny unést ruský stíhací letoun MIG-31. Pilot tvrdí, že byl vydírán, a kopilot uvedl, že mu byla nabídnuta odměna. Záběry rovněž ukazují peníze, údajně slíbené jako odměna.
video: Reuters
