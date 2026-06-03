Rutte přijel do Kyjeva. Řeší, jak více pomoci bez přímé účasti NATO ve válce
3. 6. 2026 13:38 Zahraniční
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Doprovázejí ho velvyslanci členských zemí z bruselského ústředí NATO. Rutteho mluvčí s odvoláním na bezpečnostní důvody odmítla upřesnit program.
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Rutte přijel do Kyjeva. Řeší, jak více pomoci bez přímé účasti NATO ve válce
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