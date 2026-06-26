Hromadná rvačka v přístavu v Miami: Carnival doživotně zakázal plavby 16 cestujícím
26. 6. 2026 15:26 Zahraniční
Na celním stanovišti v přístavu v Miami se po návratu výletní lodi společnosti Carnival strhla masová rvačka, do níž se zapojilo více než deset lidí ze dvou znepřátelených rodin. Policie nikoho nezatkla, provozovatel plaveb však všech 16 účastníků zařadil na seznam osob s doživotním zákazem cestování na svých lodích.
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Hromadná rvačka v přístavu v Miami: Carnival doživotně zakázal plavby 16 cestujícím
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