Ryba vyskočila z kádě. Žena ji pohotově kopla zpět

Bezpečnostní kamery z tržiště ve městě Songyuan v provincii Jilinkopla zachytili záběry, na kterých ryba vyskočila z kádě na zem. Toho si všimla prodávající žena a kopla do ryby jako do fotbalového míče. Vrátila ji tak zpět do nádrže s vodou. Prodejkyně se poté klidným krokem vrátila zpět ke kase.

video: AP