V „rybníku“ trčí 1600 lodí. Námořníci trpí v Hormuzu měsíce, děsí je útoky i vedro
4. 6. 2026 14:52 Zahraniční
Íránci slunící se na plážích kolem zablokovaného Hormuzského průlivu mají pořád na co koukat. Ve vodách u exponované obchodní trasy totiž i tři měsíce od začátku války trčí na 1 600 lodí. A s nimi zhruba 20 tisíc námořníků. Ti už přetrpěli americko-izraelské útoky, ani během příměří však cestu domů nemají o nic blíž. „Jako bychom uvázli v nějakém rybníce,“ líčí frustrovaní námořníci. S rostoucími teplotami jsou problém i dodávky vody a potravin.
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