Pach rybiny, který chrání životy. Evropské rybářské sítě zastavují ruské drony
7. 2. 2026 18:38 Zahraniční
To, co dříve sloužilo k lovu ryb v Severním moři nebo k ochraně cibulovin či tulipánů v Nizozemsku, nyní zachraňuje životy na ukrajinské frontě. Evropští dobrovolníci spojili síly v unikátní iniciativě, která dodává ukrajinské armádě vyřazené sítě. Ty se staly levnou, ale vysoce efektivní ochranou proti ruským útočným dronům.

