Rekord na kole překonala žena. Dosáhla rychlosti 296 km/h
10. 11. 2026 0:06 Zahraniční
V roce 2018 stanovila nový rychlostní rekord na kole Američanka Denise Mueller-Korenek. Ta na speciálně upraveném kole jela v zákrytu klasického dragsteru s výkonem okolo tisíce koní. Ten mimochodem také řídila žena, Shea Holbrook, sedminásobná vítězka šampionátu Pirelli World Challenge. Dragster měl upravenou aerodynamickou záď, v jejímž zákrytu byla cyklistka připojena bezpečnostní kladkou až do rychlosti kolem 160 km/h. Poté byla kladka odpojena a Američanka pouze vlastní silou v zákrytu dragsteru zrychlovala dále. Na trati o délce 5,6 kilometru nakonec dosáhla maximální rychlosti 295,9 km/h.
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