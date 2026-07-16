Rychlovlak v Německu neplánovaně zastavil. Vlakvedoucí vyběhl koupit toaletní papír
16. 7. 2026 12:30 Zahraniční
Rychlovlak ICE německých drah o víkendu neplánovaně zastavil na okraji Hamburku. Vlakvedoucí poté vyběhl do nedalekého supermarketu pro několik balíků toaletního papíru, protože zásoby na palubě byly téměř vyčerpané. Video netradiční procedury koluje sociálními sítěmi.
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