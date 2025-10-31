Sagrada Familia se stala nejvyšším kostelem světa
31. 10. 2025 9:50 Zahraniční
Barcelonská bazilika Sagrada Familia překonala německý Ulmský chrám a s výškou 172,5 metru se stala nejvyšším kostelem na světě. Dělníci ve čtvrtek umístili první část kříže na vrchol centrální věže zasvěcené Ježíši Kristu, čímž zahájili závěrečnou etapu výstavby. Dokončení věže je plánováno na příští rok při příležitosti stého výročí smrti architekta Antoniho Gaudího.
