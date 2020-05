VIDEO: Jak se žije na tichomořském ostrově Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak se žije na tichomořském ostrově

Pandemie koronaviru nezná hranice. Někteří lidé možná přemýšlí o tom, že by bylo bezpečnější žít na vzdáleném ostrově uprostřed oceánu a tuhle krizi přečkat. Souostroví Severní Mariany v Tichém oceánu by se zdálo být ideální a bezpečnou destinací. I sem už ale vir dorazil a do cesty se mu postavil i Čech Martin Jambor, který zde žije a pracuje už téměř šest let.

video: Zdeněk Matějovský