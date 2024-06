VIDEO: Do megavězení v Salvadoru převezli dva tisíce vězňů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do megavězení v Salvadoru převezli dva tisíce vězňů

Dav tisíce podezřelých členů gangu bylo přemístěno do nového megavězení v Salvadoru. Video ukazuje silně potetované a bosé muže oblečené v bílých šortkách se spoutanýma rukama a skloněnou hlavou. Největší věznice v Americe byla postavena pro více než 40 000 podezřelých členů gangu, kteří byli terčem Bukeleho války proti zločinu. První skupina dvou tisíc podezřelých členů gangu byla do věznice převezena už v únoru. Bukeleho „válku proti gangům“ silně kritizují organizace na ochranu práv, které tvrdí, že zatčení představuje vážné porušení lidských práv. Masivní zatýkání takzvaných marasů začalo v březnu 2022, kdy vláda vyhlásila výjimečný stav poté, co si třídenní násilí vyžádalo 87 mrtvých.

video: Reuters