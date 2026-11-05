Slavné samarkandské náměstí Registán, jak jste ho ještě nikdy neviděli
5. 11. 2026 4:00 Zahraniční
Jsou města, jejichž dějiny člověk hledá v muzeích, a pak je tu Uzbekistán se svým Samarkandem. Tyrkysové kupole, obrovské vstupní portály a stěny pokryté modrými dlaždicemi připomínají dobu, kdy tudy procházely karavany mezi Čínou, Persií a Evropou.
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