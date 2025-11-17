Výročí sametové revoluce by nemělo rozdělovat, řekl prezident Pellegrini

Zahraniční
Svoboda a demokracie, které přinesl listopad 1989, jsou základním předpokladem k tomu, aby každý na Slovensku měl šanci prožít důstojný život. Slovenský prezident Peter Pellegrini to řekl u památníku popravených a umučených politických vězňů za komunismu. Obyvatele vyzval k respektování slušných a neútočných názorů jiných.
video: Instagram/@Peter Pellegrini
