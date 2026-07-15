V Sanfranciském zálivu se potopila loď. Zemřel člověk i pes, další ztracené hledají
15. 7. 2026 19:46 Zahraniční
Nedaleko ostrova Alcatraz ve studených vodách Sanfranciského zálivu se v úterý potopila loď. Jeden člověk zemřel, 13 dalších se podařilo dostat bezpečně na břeh, tři byli převezeni do nemocnice a po dvou dalších záchranáři stále pátrají.
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V Sanfranciském zálivu se potopila loď. Zemřel člověk i pes, další ztracené hledají
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