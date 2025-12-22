V kostýmu Santy vykradli supermarket, lup dali volně k dispozici pod vánoční strom

Zahraniční
Skupina zlodějů přestrojených za Santa Clause a skřítky ukradla v supermarketu v Montrealu potraviny v hodnotě přibližně 3 000 kanadských dolarů (45 000 Kč). Část lupu následně umístila pod nedaleký vánoční strom a část darovala potravinovým bankám.
video: X/@samah_fadil
