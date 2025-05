VIDEO: Po úniku chemikálie plavaly v řece modré kachny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po úniku chemikálie plavaly v řece modré kachny

Únik chemikálie do potoky v Sao Paulu způsobil, že se voda zbravila do modra. Modrý nádech dostali i kapybary, které tam žijí a hlavně kachny. Chemická látka zabila ryby v potoce. Barvivo se do říčky dostalo po nehodě cisterny do sloupu elektrického vedení. Nádrž se po nárazu roztrhla a chamická barva se rozilila po silnici až do potoka. Úřady teď kontrolují úrove%n kontaminace vody a okolí, aby mohli zabzpečit, že chemikálie nebu dál zabíjet.

video: Reuters