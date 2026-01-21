Další železniční neštěstí ve Španělsku. Vlak narazil do zdi, strojvedoucí zemřel
21. 1. 2026 7:26 Zahraniční | Zprávy z dráhy
Jeden člověk zemřel a čtyři desítky cestujících utrpěly zranění během pondělní nehody regionálního vlaku, který poblíž Barcelony narazil do zdi zřícené na koleje. Podle španělských médií nepřežil strojvůdce, pět lidí je těžce zraněných. Nehoda se stala dva dny po tragické srážce vlaků na jihu Španělska, při níž přišlo o život 42 lidí.
