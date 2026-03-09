Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce
9. 3. 2026 14:18 Zahraniční
O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém komplexu v Isfahánu, letecká základna nedaleko mezinárodního letiště Búšehr nebo stejnojmenná námořní základna. Současná válka začala 28. února a jen v Íránu si již vyžádala přes jedenáct set obětí.
