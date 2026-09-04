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Vědci převzali satirické Nobelovy ceny za výzkum líbání

Zahraniční
Čerství laureáti Ig Nobelovy ceny vyrobili studie, které se zabývaly například evolucí líbání nebo zda lze analyzovat kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Tuto cenu získávají výzkumníci za neobvyklé a nápadité příspěvky vědě. Mezi další letošní vítěze patří tvůrci studie, která zkoumala, zda se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní.
video: Reuters
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