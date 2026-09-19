Poblíž letiště v Rijádu jsou vidět plameny a hustý oblak černého kouře
19. 9. 2026 14:10 Zahraniční
Poblíž letiště v Rijádu jsou vidět plameny a hustý oblak černého kouře, řekli agentuře AFP dva obyvatelé hlavního města Saúdské Arábie. Vláda se podle agentur zatím k situaci nevyjádřila. Server Flightradar24 uvádí, že mezinárodní letiště čelí významnému narušení provozu.
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Poblíž letiště v Rijádu jsou vidět plameny a hustý oblak černého kouře
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