Scholz v Berlíně přivítal slovenského prezidenta Pellegriniho

Německý kancléř Olaf Scholz a slovenský prezident Peter Pellegrini se shodli, že přijetí Ukrajiny do NATO není nyní realistické. Při své návštěvě v Berlíně to uvedla slovenská hlava státu. Podle Pellegriniho z jeho rozhovoru s kancléřem taktéž vyplynulo, že mezi světovými lídry roste přesvědčení, že by se na válku na Ukrajině a její budoucí vývoj mělo pohlížet více realisticky.

video: Reuters