Scott Colom je prvním černošským senátorem v Mississippi od občanské války
12. 11. 2026 7:58 Zahraniční
Demokrat Scott Colom podle projekcí CNN těsně porazil republikánskou senátorku Cindy Hydeovou-Smythovou a po zdlouhavém sčítání hlasů získal senátorské křeslo za Mississippi, která tak bude mít prvního černošského senátora od rekonstrukce po občanské válce.
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Scott Colom je prvním černošským senátorem v Mississippi od občanské války
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