Sedm horolezců zemřelo po pádu laviny v Nepálu, další čtyři se pohřešují

Zahraniční
Lavina, která zasáhla horolezecký tábor expedice směřující na vrchol himálajské hory Jalung Ri, si vyžádala dosud sedm obětí. Mezi mrtvými jsou podle místních médií dva Nepálci, tři Američané, jeden Kanaďan a jeden Ital. Čtyři lidé, včetně dvou Italů, se pohřešují.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:39

Sedm horolezců zemřelo po pádu laviny v Nepálu, další čtyři se pohřešují
Zahraniční
3. 11. 2025 20:08
00:26

Muž s berlí napadl Babiše na mítinku v Dobré na Frýdecko-Mítecku
Krimi
3. 11. 2025 17:22
01:04

Zámek na Liberecku ukrýval poklad
Domácí
3. 11. 2025 16:52
00:21

Schillerová dala politikům ve vedení Brna ultimátum, Babišovi poslala rozverné video
Domácí
3. 11. 2025 16:14
01:03

V centru Říma se zřítila část historické věže
Zahraniční
3. 11. 2025 15:58
04:18

V úvodu schůze Sněmovny se tři poslanci ANO vzdali mandátu
Domácí
3. 11. 2025 15:50
01:17

Předsedové ANO, SPD a Motoristů sobě podepsali koaliční smlouvu
Domácí
3. 11. 2025 15:50
01:47

Poslanci složili slib. 108 z nich má zvolit kandidáta SPD do čela Sněmovny
Domácí
3. 11. 2025 15:50
00:19

Nejdřív vražda a vydírání. Teď recidivista podle obžaloby týral manželku
Krimi
3. 11. 2025 15:38
00:34

V Černobylu natočili psy s modrou srstí
Zahraniční
3. 11. 2025 15:20
03:37

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu
Domácí
3. 11. 2025 14:32
00:41

Za požár kvůli sršnímu hnízdu na střeše bazénu dostal muž podmínku
Krimi
3. 11. 2025 13:44
00:40

Oblíbená streamerka začala vnímat Twitch jako odporný
Lifestyle
3. 11. 2025 13:44
01:11

Auto strážníků se při sesuvu převrátilo na střechu
Domácí
3. 11. 2025 13:02
00:35

Americký ministr obrany navštívil demilitarizovanou zónu mezi Korejemi
Zahraniční
3. 11. 2025 13:02
01:57

Lukáš Dostál vychytal Anaheimu vítězství nad New Jersey
Sport
3. 11. 2025 12:48
00:58

Rusko spustilo na vodu novou jadernou ponorku
Zahraniční
3. 11. 2025 12:46
01:07

Situace kolem uzavírky graduje. Květináč nahradil kameny, padla předžalobní výzva
Domácí
3. 11. 2025 12:32
01:56

Hladík oznámil, že bude hlasovat proti klimatickému cíli pro rok 2040
Domácí
3. 11. 2025 12:08
00:44

Britney Spears smazala svůj instagramový účet, kam zveřejňovala podivná videa
Lifestyle
3. 11. 2025 11:40

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.