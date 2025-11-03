Šéf regionu Valencie rezignoval. Rok čelil kritice kvůli reakci na ničivé povodně

Zahraniční
Předseda vlády španělského regionu Valencie Carlos Mazón rezignoval. Vyzval pravicové strany, které mají v parlamentu této autonomní oblasti většinu, aby za něj vybraly nástupce. Mazón čelí už přes rok kritice a masovým demonstracím kvůli postupu jeho vlády při bleskových povodních loni v říjnu.
video: Reuters
01:56

Hladík oznámil, že bude hlasovat proti klimatickému cíli pro rok 2040
Domácí
3. 11. 2025 12:08
00:44

Britney Spears smazala svůj instagramový účet, kam zveřejňovala podivná videa
Lifestyle
3. 11. 2025 11:40
01:11

00:24

Strážníci naháněli v Brně uprchlé kozy a prase
Domácí
3. 11. 2025 11:20
01:22

Budějovice čeká dopravní peklo. Most Kosmonautů nahradí nový
Domácí
3. 11. 2025 11:14
01:11

Na Barrandov vyjelo prvních sedm nových tramvají Škoda ForCity Plus 52T
Domácí
3. 11. 2025 11:06
00:40

Katar přestane dodávat LNG do EU, pokud nezmění směrnici, řekl ministr
Zahraniční
3. 11. 2025 10:10
00:31

Vlasový chameleon Kim Kardashianová a její dávka účesů
Lifestyle
3. 11. 2025 9:32
00:45

Policie zasahuje v budově VZP v Praze
Domácí
3. 11. 2025 8:36
00:20

Pentagon schválil dodání tomahawků Ukrajině. Nepodepíšu to, řekl Trump
Zahraniční
3. 11. 2025 8:24
00:36

Mexického starostu zastřelili při oslavě Dne mrtvých
Zahraniční
3. 11. 2025 8:10
00:30

Sever Afghánistánu zasáhlo zemětřesení. Dvacet lidí zemřelo, zraněných jsou stovky
Zahraniční
3. 11. 2025 7:56
02:39

Proměna chaty i s jejím okolím
Lifestyle
3. 11. 2025 0:06
03:22

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není
Technika
3. 11. 2025 0:06
00:43

Nehoda tří aut uzavřela u Prahy D1 ve směru na Brno, dva lidé jsou zranění
Domácí
2. 11. 2025 16:32
01:02

V Neratovicích vykolejil osobní vlak, doprava stála
Domácí
2. 11. 2025 15:54
02:24

Svědek natočil policejní zásah ve stanici Huntingdon
Zahraniční
2. 11. 2025 15:20
01:18

Češi se potopili do 100 metrů k vraku Britanniku
Technika
2. 11. 2025 15:02
03:47

V rozpočtu něco skrýváte, obul se Nacher do vlády. Zadlužíte děti, vyčetl mu Hřib
Domácí
2. 11. 2025 14:16
02:01

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady
Domácí
2. 11. 2025 14:04

