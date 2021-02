VIDEO: Muž zaútočil sekerou na ženu s dítětem v náručí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž v Indii zaútočil na svou příbuznou sekerou. Stalo se to v jihoindické Telanganě. Ještě předtím útočník zadrželi policisté zatčen za nevhodné chování. Záznam ukazuje ženu, která stojí u vchodu do domu. Během chvíle přijíždí muž na bílém mopedu a vrhne se na ženu se sekerou. Ta utíká do domu a pokouší se útok odrazit. To ale útočníka nezastaví. Odehnat se ho podařilo až dalším mužům v domě. 26letý muž byl před útokem zadržen policii za to, že se k ženě choval nevhodně. Propustili ho však na kauci a on se šel pomstít. Žena utrpěla zranění na dlani, předloktí a rameni. Útočníka policisté obvinili z pokusu o vraždu.

video: AP