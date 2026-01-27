Jen 85 sekund do katastrofy. Vědci posunuli hodiny posledního soudu
27. 1. 2026 19:38 Zahraniční
Pomyslné hodiny posledního soudu nově symbolicky ukazují 85 sekund do rizika globální katastrofy. Jako správce hodin to oznámil Bulletin amerických jaderných vědců (BAS), podle kterého svět nebyl nikdy blíže ke zkáze. Za rizikové faktory vědci označují jadernou hrozbu, umělou inteligenci i změnu klimatu, obavy vyvolávají i agresivní chování Spojených států, Ruska a Číny.
