Rusko se bude vždy bránit, pohrozil Lavrov Západu v OSN

Zahraniční
Na jakoukoliv agresi proti Rusku bude následovat rozhodná odpověď, prohlásil v sobotu před Valným shromážděním OSN v New Yorku ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, podle něhož je Západ posedlý strategickou porážkou Ruska. Ve svém projevu kritizoval zahraniční politiku západních zemí i v řadě dalších regionů, včetně Blízkého východu nebo Latinské Ameriky.
video: Reuters
