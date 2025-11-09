Lavrov je stále ministrem, řekl Peskov. Podle Zacharovové Západ lže

Zahraniční
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že je připraven setkat se se svým americkým protějškem Markem Rubiem, ale že pro dosažení míru na Ukrajině se musí zohlednit zájmy Ruska. Kreml v pátek odmítl spekulace médií, že Lavrov upadl v nemilost u ruského prezidenta Vladimira Putina poté, co selhalo úsilí o uspořádání summitu Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Budapešti.
video: Reuters
