Lavrov je stále ministrem, řekl Peskov. Podle Zacharovové Západ lže
9. 11. 2025 11:12 Zahraniční
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že je připraven setkat se se svým americkým protějškem Markem Rubiem, ale že pro dosažení míru na Ukrajině se musí zohlednit zájmy Ruska. Kreml v pátek odmítl spekulace médií, že Lavrov upadl v nemilost u ruského prezidenta Vladimira Putina poté, co selhalo úsilí o uspořádání summitu Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Budapešti.
00:33
Filipíny kvůli supertajfunu spěšně evakuují, může ohrozit 30 milionů obyvatel
Zahraniční9. 11. 2025 13:04
00:43
01:01
Mladá generace je furt unavená, míní Roman Zach
Společnost9. 11. 2025 10:22
28:59
Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě
Rozstřel9. 11. 2025 10:20
00:58
Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich i velké kameny
Zahraniční9. 11. 2025 9:50
06:37
Král atletů Štefela: Snad to kouč rozdýchá! Pauza mi stačila, cílů mám ještě spoustu
Domácí9. 11. 2025 9:04
00:31
Hajná vyrábí zdravé sirupy
Domácí9. 11. 2025 8:44
00:49
Na litoměřickém koupališti odkryli sto let starou reklamu
Domácí9. 11. 2025 8:40
01:13
Restaurátoři obnovují horní část portálu hřbitova v Hořicích
Domácí9. 11. 2025 7:38
02:40
Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína za 2 a půl minuty
Technika9. 11. 2025 0:06
20:57
Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína
Technika9. 11. 2025 0:06
00:26
Řidič na Floridě při útěku před policií zabil čtyři lidi a dalších 11 zranil
Zahraniční8. 11. 2025 20:54
01:03
Netflix chystá animovaný spin-off seriálu Stranger Things. Představil ukázku
Zahraniční8. 11. 2025 18:56
04:43
Netflix láká na závěrečnou řadu Stranger things
Zahraniční8. 11. 2025 18:56
00:25
Všechny vás zastřelím! Rus vyhrožoval vlastním lidem
Zahraniční8. 11. 2025 18:32
01:10
Novému indonéskému hlavnímu městu Nusantara hrozí, že se stane městem duchů
Zahraniční8. 11. 2025 16:50
00:30
Karoline, neopouštěj nás! Orbán s Trumpem se laškovně přetahovali o mluvčí
Zahraniční8. 11. 2025 15:50
02:54
Smysluplné vládní návrhy podpoříme, řekl nový předseda TOP 09
Domácí8. 11. 2025 14:50
02:44
Čína představila válečnou loď nové generace
Zahraniční8. 11. 2025 13:54
00:58
