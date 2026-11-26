Odpor proti Západu. V Rusku uvedli nový seriál o Stalinovi za poválečných časů
26. 11. 2026 13:54 Zahraniční
Nový šestidílný seriál Stalin zachycující sovětského diktátora v poválečných letech přichází v těchto dnech na streamovací platformu Kion a následně na obrazovky ruské televize. Soudě podle traileru jde o typický vlastenecký velkofilm, ve kterém se rozhodný vůdce staví na odpor Západu, napsal server Meduza.
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