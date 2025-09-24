Sesuv skály zasypal kamion. Řidič zázrakem přežil

Zahraniční
V tibetské oblasti Linzhi se náhle odlomil kus skály a zřítil se přímo na projíždějící kamion. Obrovský balvan přerazil cisternu a oddělil ji od kabiny řidiče, která se po nárazu zřítila do rokle. Podle místních úřadů a svědků řidič jen o vlásek unikl vážnému zranění.
video: Reuters
