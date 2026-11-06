Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sliboval setkání s Ježíšem, nechal je vyhladovět. Za vraždu 191 lidí dostal 200 let

Zahraniční
Vůdce keňské apokalyptické křesťanské sekty Paul Mackenzie byl v pátek odsouzen ke 200 letům vězení za vraždu 190 dětí a jednoho dospělého. Jeho oběti podle soudu zemřely hladem na jeho pokyn a jejich těla byla pohřbena v lese. Případ souvisí s jednou z nejhorších tragédií spojených s působením sekt v moderních dějinách země.
video: Reuters
Sdílet video

Další videa

00:36

Ruiny kostela pod horou Krudum nově hlídá pískovcová socha Anděla
Domácí
6. 11. 2026 16:00
00:24

Temná kavárna láká mladé emaře i penzisty
Domácí
6. 11. 2026 15:30
00:47

Sliboval setkání s Ježíšem, nechal je vyhladovět. Za vraždu 191 lidí dostal 200 let
Zahraniční
6. 11. 2026 15:18
00:38

Policie dopadla uprchlého vězně, v obci na Pardubicku se skrýval 21 dní
Krimi
6. 11. 2026 15:14
00:47

Klesající hladina Lipna odhalila další náhrobky skryté pod vodou desítky let
Domácí
6. 11. 2026 15:12
00:18

Slušní zloději? Cestou z vloupačky děkovali policistům za přednost
Krimi
6. 11. 2026 14:58
00:37

Vandal sprejoval po Hradci další hanlivé nápisy proti starostovi vsi
Krimi
6. 11. 2026 14:52
00:49

V Peru zabavili přes tři tisíce sklípkanů. Cizinci je pašovali v ponožkách
Zahraniční
6. 11. 2026 14:52
02:32

Čínský elektromobil poprvé pokořil rychlost 500 km/h
Technika
6. 11. 2026 14:18
01:11

Český Lidl ve své reklamě paroduje GTA 6
Domácí
6. 11. 2026 14:00
00:43

Dočasně přeruší rekonstrukci ulice Jiráskova, kvůli tunelu
Domácí
6. 11. 2026 13:38
02:49

V nominaci fotbalové reprezentace jsou i dva nováčci
Sport
6. 11. 2026 12:48
00:49

Američtí socialisté slaví další zářez, jejich kandidátka ovládla Los Angeles
Zahraniční
6. 11. 2026 12:22
00:53

Výpadek elektřiny přerušil i jednání Sněmovny
Domácí
6. 11. 2026 12:16
00:33

Ukrajinci porcují námořní minu sbíječkou a flexou
Zahraniční
6. 11. 2026 10:48
01:12

Prahu postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Nefungovaly semafory, MHD měla zpoždění
Domácí
6. 11. 2026 10:08
04:44

Nový český muzikál, Merlin – Legenda o naději, míří do Hybernie
Společnost
6. 11. 2026 10:04
42:04

Expert: Politici vůbec neřeší, kam teď půjdou lidé, kterým už nikdo nepůjčí
Domácí
6. 11. 2026 10:00
00:53

Trump se setkal s Dmitrijevem. „Velká dohoda“ o Ukrajině se dle prezidenta blíží
Zahraniční
6. 11. 2026 9:06
00:44

Papež má nový papamobil. Svou cestu po Jižní Americe zahájí mší na obřím pódiu
Zahraniční
6. 11. 2026 8:10

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.