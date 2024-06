VIDEO: Setkání lídrů zemí G7 na summitu v Itálii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Setkání lídrů zemí G7 na summitu v Itálii

Lídři zemí skupiny G7 na summitu v Itálii nalezli shodu ohledně využití výnosů ze zmrazeného ruského majetku. Píší to agentury s odkazem na diplomatické zdroje. Ukrajina by měla dostat úvěr ve výši 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun), první peníze by mohly přijít už letos. Ruský majetek by měl zůstat zmrazený do doby, než Moskva vyplatí Ukrajině reparace za válečné škody.

video: AP