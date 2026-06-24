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Sevastopol je po ukrajinském útoku bez elektřiny

Zahraniční
Sevastopol, největší město na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, je bez elektřiny v důsledku ukrajinského útoku. Uvedl to ve středu Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev. Protivzdušná obrana zničila nad Sevastopolem devět ukrajinských dronů.
video: X / @CharlesRume
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