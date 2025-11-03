Sever Afghánistánu zasáhlo zemětřesení. Dvacet lidí zemřelo, zraněných jsou stovky
3. 11. 2025 7:56 Zahraniční
Noční zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně 20 lidí, dalších 320 utrpělo zranění, uvedla místní zdravotní správa. Živel udeřil poblíž půlmilionového města Mazáre Šarif. Podle americké geologické služby USGS měly otřesy sílu 6,3.
