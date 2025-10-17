Severokorejští operátoři dronů pomáhají Rusku zaměřovat údery na Ukrajině
17. 10. 2025 11:12 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinská armáda oznámila, že ruské okupační síly nasazují severokorejské jednotky k podpoře operací v Sumské oblasti. Podle Kyjeva operátoři dronů z KLDR z území ruské Kurské oblasti provádějí průzkum, určují pozice ukrajinských jednotek a pomáhají Rusům korigovat dělostřeleckou palbu. Ukrajinské síly zachytily jejich komunikaci s ruskou armádou.
01:26
Sestřih zákroků českého brankáře Davida Ritticha v utkání NHL proti Edmontonu
Sport17. 10. 2025 12:16
00:43
Král rybníků Rožmberk odstartoval výlov
Domácí17. 10. 2025 12:08
01:32
Spellcasters Chronicles - trailer
Lifestyle17. 10. 2025 11:58
00:28
Chodí spolu? Média spekulují o vztahu belgické princezny a lichtenštejnského prince
Společnost17. 10. 2025 11:50
00:48
Madagaskar má nového prezidenta. Moci se ujal plukovník, jenž podpořil protesty
Zahraniční17. 10. 2025 11:24
00:30
Severokorejští operátoři dronů pomáhají Rusku zaměřovat údery na Ukrajině
Zahraniční17. 10. 2025 11:12
00:31
Pro známé lidi jsou soukromé věci citlivé, říká Dua Lipa o tajení snoubence
Lifestyle17. 10. 2025 11:10
00:36
V Římě vybuchlo auto známého novináře. Postavila se za něj i Meloniová
Zahraniční17. 10. 2025 10:44
00:30
Je to špatný chlap, komentuje Trump bývalého poradce Johna Boltona
Zahraniční17. 10. 2025 10:40
00:57
Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Odstartovala kulinářská show
Společnost17. 10. 2025 10:22
01:08
Již odsouzený podnikatel Nemrah odmítl v kauze Dozimetr vypovídat
Krimi17. 10. 2025 10:12
26:30
Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová
Rozstřel17. 10. 2025 10:00
03:08
Finální bitvu českých tanečníků ovládl Jan „Lil H“ Ničovský
Domácí17. 10. 2025 9:28
00:29
Orbán bude jednat s Putinem i Trumpem o společné schůzce
Zahraniční17. 10. 2025 8:56
00:56
Trump oznámil schůzku v Budapešti. O konci války bude jednat s Putinem i Zelenským
Zahraniční17. 10. 2025 8:14
00:57
Vojenský speciál Boeing E-3A AWACS
Technika17. 10. 2025 0:06
02:13
Nechuť k divadlu mi odstartovala těžká bouračka, přiznává Lucie Zedníčková
Společnost17. 10. 2025 0:06
01:03
Mercedes vyvinul revoluční lak. Umožní ujet na slunce až 20 000 km ročně
Technika17. 10. 2025 0:06
Následující videa
00:36
V Římě vybuchlo auto známého novináře. Postavila se za něj i Meloniová
00:30
Je to špatný chlap, komentuje Trump bývalého poradce Johna Boltona
00:29
Orbán bude jednat s Putinem i Trumpem o společné schůzce
00:56