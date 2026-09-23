20 sekund, které zničily Skopje. Jak se ze starého města stala betonová džungle
23. 9. 2026 0:06 Zahraniční
Když dnes zavítáte coby turisté do hlavního města Severní Makedonie, Skopje, dá se už předem počítat s určitým zklamáním. Sídlu, v jehož aglomeraci dnes žije půl milionu lidí, totiž zjevně cosi chybí. A naopak přebývá v betonu. Patrné je to už po pár minutách v centru. Kam se poděly všechny staré domy?
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