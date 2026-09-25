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Si s Trumpem se dohodli na novém obsahu vztahů, mluví o velkém pokroku

Zahraniční
Vztahy Číny a USA vycházejí ze strategické stability založené na úctě a spravedlnosti. V pátek to na závěr své třídenní státní návštěvy USA prohlásil čínský prezident Si Ťin-pching. Řekl také, že s americkým protějškem Donaldem Trumpem se dohodl, že vztahům obou zemí dají nový obsah. Trump k jednáním se Siem uvedl, že pro své země dosáhli úžasného pokroku.
video: Reuters
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